Мужчина погиб в Новосибирске при обрушении потолка в двухэтажном доме

Деревянные потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Обломками потолка убило 79-летнего мужчину.
Об обрушении в доме № 2 по Владимировскому спуску спасателям стало известно в 09.16 (05.16 мск),
Сейчас спасатели устанавливают причину ЧП и оценивают состояние всех перекрытий в этом жилом доме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Зуевского района Кировской области Анатолий Кощеев рассказал об обрушении перекрытий строящегося торгового центра в городе Зуевка. В результате ЧП погибли четыре строителя. Ещё один рабочий получил травмы. Стройку вёл частный инвестор на своей территории.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен