Мужчина погиб в Новосибирске при обрушении потолка в двухэтажном доме

https://static.news.ru/photo/5101eca6-7b59-11e9-8e18-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs__russia

Деревянные потолочные перекрытия обрушились в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске. Обломками потолка убило 79-летнего мужчину.

Об обрушении в доме № 2 по Владимировскому спуску спасателям стало известно в 09.16 (05.16 мск), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Отмечается, что примерная площадь обрушения составила восемь квадратных метров.

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Сейчас спасатели устанавливают причину ЧП и оценивают состояние всех перекрытий в этом жилом доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Зуевского района Кировской области Анатолий Кощеев рассказал об обрушении перекрытий строящегося торгового центра в городе Зуевка. В результате ЧП погибли четыре строителя. Ещё один рабочий получил травмы. Стройку вёл частный инвестор на своей территории.