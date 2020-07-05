Люди погибли при обрушении перекрытий в кировском ТЦ

Глава Зуевского района Кировской области Анатолий Кощеев рассказал об обрушении перекрытий строящегося торгового центра в городе Зуевка. В результате ЧП погибли четыре строителя.
Ещё один рабочий получил травмы,
Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена, — рассказал чиновник.
Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы.
По словам источника журналистов в экстренных службах, причиной стали нарушения при проведении работ. Площадь обрушения составила 250 кв. м.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице погиб рабочий в результате обрушения кирпичной стены в деловом районе Москва-Сити. Инцидент произошёл в башне «Евразия».
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