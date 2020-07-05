Люди погибли при обрушении перекрытий в кировском ТЦ

https://static.news.ru/photo/af676c20-be9d-11ea-b6ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Зуевского района Кировской области Анатолий Кощеев рассказал об обрушении перекрытий строящегося торгового центра в городе Зуевка. В результате ЧП погибли четыре строителя.

Ещё один рабочий получил травмы, передаёт ТАСС. Мужчина зажат обломками, в настоящий момент его достают спасатели.

Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена, — рассказал чиновник.

Стройку вёл частный инвестор на своей территории. На здание есть все требуемые разрешительные документы.

По словам источника журналистов в экстренных службах, причиной стали нарушения при проведении работ. Площадь обрушения составила 250 кв. м.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице погиб рабочий в результате обрушения кирпичной стены в деловом районе Москва-Сити. Инцидент произошёл в башне «Евразия».