Мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро

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В московском метро мужчина погиб, упав на рельсы под прибывающий поезд. Инцидент произошёл на станции «Красносельская» Сокольнической линии.

Причины случившегося пока не установлены. Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, пассажир упал на пути около 12:50, движение поездов было временно остановлено.

Движение поездов на Сокольнической линии вводится в график. Ранее из-за человека на пути на станции «Красносельская» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу, — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Дептранс призвал пассажиров быть осторожнее и соблюдать правила пользования метрополитеном. Ведомство напоминает, что подходить к краю платформы и спускаться на путь опасно для жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что женщины-машинисты вышли на Филёвскую линию столичного метрополитена, об сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. С 1 января начал действовать приказ Минтруда об утверждении списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Теперь в него включено 100 позиций вместо 456.

Заммэра уточнил, что кандидатки готовились к выходу на линию с февраля 2020 года. Обучение полностью закончили 12 из 25 женщин, которые получили права на управление поездом.