Мужчина напал на врачей скорой при госпитализации

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Медики в Ростове-на-Дону приехали по вызову на одну из улиц города, где находился мужчина без сознания. Врачи хотели забрать его в больницу, однако в пути он пытался разгромить машину скорой.

Перед госпитализацией мужчина пришёл в себя и согласился на неё, но в машине скорой его поведение изменилось.

Он начал размахивать руками и ногами и выбил боковое стекло, — рассказал журналистам телеканала 360 водитель скорой.

По его словам, фельдшер пытался удержать мужчину, однако дебошир нанёс ему несколько ударов. Позже он заявил, что был пьяным и ничего не помнит. Хулиган пытался убежать, но медики вызвали полицию и до приезда стражей порядка не выпускали мужчину.

В настоящий момент точная сумма ущерба неизвестна.

NEWS.ru писал, что звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов в нетрезвом виде напал на фельдшера скорой помощи в Москве. Врачей вызвала супруга актёра. Емельянов пришёл домой со съёмок пьяным и потерял сознание. Когда медики пытались привести его в чувство, он нанёс травму одному из врачей.