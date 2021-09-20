«Мстят обществу»: Познер объяснил случаи массовой стрельбы по людям

Случаи массовой стрельбы по людям происходят во всём мире, особенно масштабны трагедии в США. Однако заранее вычислить таких преступников невозможно, они не «ходят с вывеской на лбу „я потенциальный убийца“», рассказал NEWS.ru телеведущий Владимир Познер. Он отметил, что «некоторые не видят иного выхода, кроме как мстить обществу таким образом».

Ничего не сделаешь. Во всём мире такие вещи происходят. Заранее человека не вычислишь. Это происходит, как вы знаете, в США в особых размерах, недавно было в Великобритании. Люди не ходят с вывеской на лбу «я потенциальный убийца». У многих людей тяжёлая стрессовая жизнь. Некоторые не видят выхода, кроме как мстить обществу. И мстят, в частности, таким образом, — заявил журналист.

Познер также прокомментировал правила продажи оружия в России, назвав их «наиболее строгими». По его словам, трудно представить, как можно эти требования сделать ещё жёстче.

Я, который хотел иметь охотничье ружьё, должен был пройти медкомиссию и целый ряд других вещей. И только потом получил охотничий билет. Хотя являюсь, вроде бы, известным человеком. У нас очень строгие правила, носить оружие запрещено, кроме определённой категории лиц. Я не согласен с тем, что у нас совершенно свободная продажа оружия. Хотя в РФ есть люди, ратующие за это, чтобы у людей было оружие для самообороны. Я абсолютный противник этого, — считает Познер.

Телеведущий подчеркнул, что в обратном случае «люди перестреляют друг друга в таком количестве, будто это война».

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Подозреваемый пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Обезвредил нападавшего младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Преступник выстрелил в него из ружья, и полицейский применил оружие. Затем он обезоружил нападавшего и оказал ему первую медицинскую помощь. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

Ранее стало известно, что случившееся прокомментировал отец Бекмансурова. По словам мужчины, он в шоке, о произошедшем узнал от бабушки Тимура. С его матерью он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.