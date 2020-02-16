https://static.news.ru/photo/55f9b972-509d-11ea-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

23-летняя жительница Москвы погибла во время турнира по поеданию сладостей на скорость. Конкурс проходил в одном из баров в центре столицы. Она подавилась пирожными и задохнулась.

Задача была сформулирована просто — необходимо было съесть как можно больше за определённое время. Добровольцев набирали среди посетителей. Москвичка, которая пришла в заведение с друзьями, решила поучаствовать.

По информации Telegram-канала BAZA, москвичка лидировала в конкурсе, но чтобы не упустить победу незадолго до финального свистка, схватила сразу несколько пирожных и запихнула в рот.

После завершения соревнования девушка продолжила прожёвывать пирожные, но случайно вдохнула и начала задыхаться. Никто из присутствовавших в зале не смог оказать ей первую помощь, прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

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