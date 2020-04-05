Москвич перевёл 750 тысяч рублей якобы на строительство «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/2ae2951c-7751-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Москвич обратился в полицию, заявив, что мошенники выманили у него 750 тысяч рублей под предлогом инвестиций в завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

По данным РЕН ТВ, о возможности инвестировать в этот проект москвич узнал из объявления в Сети. Он оставил свой номер, чтобы узнать о деталях проекта.

В этот же день мужчине поступило около 30 звонков с телефона, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. «Менеджер» заверял, что всё «честно и законно», завёл на его имя инвестиционный счёт и передал контакты «московскому начальнику». «Начальник» ещё около недели обрабатывал жертву, сначала сулил золотые горы, а потом путём шантажа и угроз заставлял перечислять разные суммы.

В итоге «начальник» заявил, что в результате неудачного инвестирования все деньги потерпевшего «сгорели», и потребовал с жертвы ещё $6 тысяч, которые он якобы приложил к его инвестиционному счёту. Мошенник начал угрожать выбить эти деньги «самым жестоким образом», после чего москвич и решил обратиться в полицию.

Как писал NEWS.ru, российских пенсионеров, которые не смогли вернуться на родину после отдыха на архипелаге Фиджи, обманули на крупную сумму денег. Им пообещали организовать перелёт за 150 тысяч рублей, однако рейса в Россию они так и не дождались. Представитель туроператора россиян, пострадавших от закрытия границ, рассказал, что туристы пытались улететь разными способами, но ни один из них не сработал. Остался последний — лететь в Россию через Токио. Они быстро получили транзитную японскую визу. Заплатили по 55 тысяч рублей за один билет. Накануне вылета им пришло уведомление, что за билеты придётся доплатить ещё по 100 тысяч. Плюс пенсионерам пришлось выложить еще 26 тысяч рублей за билет из Токио до Владивостока. Однако 3 апреля Япония приостановила действие виз на неопределённое время.