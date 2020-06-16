Московский стрелок хотел стать террористом

https://static.news.ru/photo/cb1070b4-afc7-11ea-9815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ратмир Галаев, которого подозревают в стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, планировал стать шахидом. Такие выводы были сделаны после изучения записей в его личной тетради.

Следствие считает, что мужчина поклялся в верности террористической организации, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. При этом информатор журналистов не назвал группировку, к которой причислял себя предполагаемый преступник.

Также силовики изучают круг общения подозреваемого и ситуацию в его семье.

Перестрелка в Москве произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следователи провели обыски по месту проживания Галаева, а также по месту жительства его знакомых. Свидетели рассказали, что в последнее время тот вёл себя замкнуто и общался с ними очень редко. Дома у мужчины были найдены экстремистские материалы.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно. Тем не менее, по данным СК, Галаев обстрелял полицейских без какой-либо причины. Судя по всему, личной неприязни к пострадавшим сотрудникам правопорядка у него не было.

При этом, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. Также в ходе расследования стало известно, что семья стрелка связана с правоохранительными органами Ингушетии.