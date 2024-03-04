Мощное землетрясение в Казахстане 4 марта: какие разрушения, есть ли жертвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Казахстане, сообщает МЧС республики. Где располагался эпицентр, есть ли разрушения и жертвы?

Что известно о землетрясении в Казахстане 4 марта

В Казахстане произошло сильное землетрясение утром 4 марта. Подземные толчки почувствовали и жители Киргизии. В городе Алма-Ате прозвучала сирена, а люди в спешке покинули дома и офисы.

МЧС Казахстана уточнило, что эпицентр землетрясения находился в 31 км от Алма-Аты, его магнитуда — 6,1. В городе сила толчков составила 5,4 балла.

«В Казахстане сообщается о землетрясении магнитудой не менее 5 баллов. Местные сообщают, что почувствовали подземные толчки сегодня утром в Алма-Ате. По их данным, магнитуда составляет 5,4 балла», — пишет Telegram-канал Readovka.

«Нас трясет очень сильно», — рассказал корреспондент Sputnik Казахстан.

Официальной информации о жертвах или пострадавших в результате землетрясения не поступало. На распространившихся в соцсетях видеозаписях видно, что на улицу выбежали школьники и студенты. В магазинах с полок попадали товары.

Какие разрушения в Казахстане

Часть железнодорожного моста, который находится на границе города Шымкента и Туркестанской области Казахстана, обрушилась во время движения по нему грузового состава. Об этом сообщают местные СМИ.

Часть моста обрушилась на автотрассу под сооружением. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Власти пока не комментируют произошедшее. Неизвестно, связано ли обрушение конструкции с подземными толчками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда в Казахстане произошло предыдущее землетрясение

В ночь на 23 января текущего года на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщала сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. Первые сообщения о землетрясении поступили с границы Киргизии и Китая.

Эпицентр землетрясения располагался в 264 км юго-восточнее Алма-Аты. Местные жители рассказывали, что толчки ощущались во всех частях города. В домах качались люстры, двигалась мебель, люди вышли на улицы. Толчки также ощущались в Шымкенте.

После землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека, среди них 10 детей, пять из которых были госпитализированы, сообщали власти Казахстана.

Что известно о землетрясениях в Алма-Ате

Город и его окрестности относятся к Алматинскому сейсмоактивному району 9-балльной зоны юго-востока страны. Наиболее сильные землетрясения: Кеминское, Кемино-Чуйское (20 июня 1936 года), Чиликское (30 ноября 1967 года), Сары-Камышское (5 июня 1970 года), Джамбульское (10 мая 1971 года). Эти происшествия получили названия по географическому нахождению эпицентра.

Научным центром, занимающимся прогнозированием и изучением землетрясений, является Институт сейсмологии Казахстана. Систематические сведения о землетрясениях известны со второй половины XIX века в связи с геологическим изучением Семиречья экспедициями горных инженеров Александра Татаринова и Ивана Игнатьева.

Как спастись при землетрясении

При первых признаках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество, сообщается на казахстанском сайте «Государственные услуги и информация онлайн».

«Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет 5 и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом», — отмечается в соответствующей публикации.

Если человек находится на улице, необходимо отойти на открытое место подальше от зданий и линий электропередачи, а также не подходить к оборванным электрическим проводам.

«Не бегайте вдоль зданий и не входите в них. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся», — говорится на сайте.

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