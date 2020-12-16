Многомиллионные хищения выявлены в онкоцентре в Курске

https://static.news.ru/photo/2b18e97a-4085-11eb-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: onco46/vk.com

В Курском онкологическом научно-клиническом центре выявлены многомиллионные хищения. Их проводили через поддельные приказы о премировании и наличие «мёртвых душ» в штате.

«Расхождения и грубые нарушения по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности» были выявлены планово-экономическим отделом в ходе проверки, сказано на сайте медучреждения.

Есть факты, подтверждающие хищения денежных средств. Предварительно сумма нанесенного ущерба исчисляется миллионами рублей, — говорится в сообщении клиники.

В частности, были установлены факты завышения надбавок за совмещение, выявлены приказы о премиях, которые фактически не выплачивались, а также обнаружены сотрудники, которые фактически не трудились в учреждении.

В онкоцентре добавили, что все сведения направлены в прокуратуру Курского района, на основании которых проведена проверка. Документы переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Между тем, по данным ТАСС, в региональном управление СК и прокуратуре утверждают, что материалы по итогам проверки в онкоцентре пока не получали .

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