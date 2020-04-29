Минобороны Канады сообщило о потере контакта с вертолётом около Греции

https://static.news.ru/photo/b8107488-8a6e-11ea-8e7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Министерство национальной обороны Канады сообщило о потере контакта с вертолётом CH-148 Cyclone («Циклон CH-148») во время учений союзников у побережья Греции.

Был потерян контакт с вертолётом, когда он участвовал в учениях союзников у берегов Греции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Пока у нас нет дополнительной информации, — сообщило ведомство на странице в социальной сети Twitter.

Греческие СМИ сообщили, что вертолёт упал в 85 километрах к западу от острова Кефалония в Ионическом море. На борту вертолёта находилось шесть человек, одного из них нашли мёртвым, писал NEWS.ru ранее.