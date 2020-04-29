Происшествия

Минобороны Канады сообщило о потере контакта с вертолётом около Греции

02:13, 30 апреля 2020 12
Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Министерство национальной обороны Канады сообщило о потере контакта с вертолётом CH-148 Cyclone («Циклон CH-148») во время учений союзников у побережья Греции.

Был потерян контакт с вертолётом, когда он участвовал в учениях союзников у берегов Греции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Пока у нас нет дополнительной информации, — сообщило ведомство на странице в социальной сети Twitter.

Греческие СМИ сообщили, что вертолёт упал в 85 километрах к западу от острова Кефалония в Ионическом море. На борту вертолёта находилось шесть человек, одного из них нашли мёртвым, писал NEWS.ru ранее.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях