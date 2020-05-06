Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье

Российский миллиардер Дмитрий Босов свёл счёты с жизнью. Бизнесмен покончил с собой в подмосковном посёлке Усово.
Как
Это правда, Босова нет в живых, — сообщил собеседник издания, знакомый с ситуацией.
Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Он — владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокугль».
Ранее NEWS.ru писал, что причиной смерти бывшего замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина стал суицид. Его тело обнаружили 22 апреля в Крыму.
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