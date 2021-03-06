Миллиардер Дассо погиб в результате авиакатастрофы на севере Франции

https://static.news.ru/photo/e5fd0428-7f79-11eb-bed9-96000091f725_660.jpg Оливье Дассо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский миллиардер и депутат Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолёта в районе коммуны Тук в Нормандии. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

В авиакатастрофе погибли Дассо и пилот воздушного судна. Бизнесмену было 69 лет, соболезнования в связи с его гибелью уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране, — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine dâindustrie, dÃ©putÃ©, Ã©lu local, commandant de rÃ©serve dans lâarmÃ©e de lâair : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, dâen valoriser les atouts. Son dÃ©cÃ¨s brutal est une grande perte. PensÃ©es Ã sa famille et Ã ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Как сообщал NEWS.ru, два человека погибли в результате крушения вертолёта в середине февраля недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в Альпах. Воздушное судно упало в точке на высоте 1,9 тысячи метров между мысом Вийар и озером Розьер. Спасателям удалось добраться до этого места примерно через 40 минут.