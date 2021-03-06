Миллиардер Дассо погиб в результате авиакатастрофы на севере Франции

Французский миллиардер и депутат Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолёта в районе коммуны Тук в Нормандии. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
В авиакатастрофе погибли Дассо и пилот воздушного судна. Бизнесмену было 69 лет, соболезнования в связи с его гибелью уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон.
Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране, — написал Макрон на своей странице в Twitter.
Как сообщал NEWS.ru, два человека погибли в результате крушения вертолёта в середине февраля недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в Альпах. Воздушное судно упало в точке на высоте 1,9 тысячи метров между мысом Вийар и озером Розьер. Спасателям удалось добраться до этого места примерно через 40 минут.