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Миллиардер Дассо погиб в результате авиакатастрофы на севере Франции

22:04, 07 марта 2021 47
Оливье Дассо Оливье Дассо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский миллиардер и депутат Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолёта в районе коммуны Тук в Нормандии. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

В авиакатастрофе погибли Дассо и пилот воздушного судна. Бизнесмену было 69 лет, соболезнования в связи с его гибелью уже выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране, — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Как сообщал NEWS.ru, два человека погибли в результате крушения вертолёта в середине февраля недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в Альпах. Воздушное судно упало в точке на высоте 1,9 тысячи метров между мысом Вийар и озером Розьер. Спасателям удалось добраться до этого места примерно через 40 минут.

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