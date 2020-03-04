https://static.news.ru/photo/cdd1671c-5e06-11ea-b171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 3 марта, 62-летнего охранника одной из строек на территории Санкт-Петербурга неизвестные заперли в вагончике, а сам объект обворовали. Мужчина в тот же день обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция задержала подозреваемых. Ими оказались трое граждан Узбекистана.

Детали случившегося стали известны со слов потерпевшего. Мужчина сообщил, что в строительном вагончике его заперли, когда он пошёл проверять неполадки с электричеством на объекте. Пока охранник был заперт, неизвестные обворовали стройку. Мужчина сообщил, что он не видел лиц злоумышленников, но слышал их голоса.

Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, был позже обнаружен на Лиговском проспекте. Правоохранители обыскали машину и нашли там инструменты, которые граждане Узбекистана украли со стройки. Как выяснилось, транспортное средство один из них взял в аренду. Ещё до обнаружения машины полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого и двух его сообщников, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая за сутки обокрала три бутика в одном из торговых центров Тулы.