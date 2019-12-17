Материалы по всем нарушениям, допущенным руководством завода «Авангард» в Башкирии, где была выявлена пропажа 276 т взрывчатки, направлены в Генпрокуратуру и ФСБ.
После их проверки может быть принято решение о привлечении экс-гендиректора предприятия Азгата Ибрагимова к административной или уголовной ответственности. Об этом
В ведомстве добавили, что сейчас проводятся мероприятия по восстановлению деятельности завода. В частности, завершено исполнительное производство, длившееся более 10 лет, сняты аресты с имущества и продукции.
Как ранее писал NEWS.ru, хищения взрывчатки совершались на предприятии с ноября 2017-го по март 2019 года. Пропажа была обнаружена в ходе инвентаризации, которая проводилась новым гендиректором.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен