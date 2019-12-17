https://static.news.ru/photo/eba13c78-20ca-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Материалы по всем нарушениям, допущенным руководством завода «Авангард» в Башкирии, где была выявлена пропажа 276 т взрывчатки, направлены в Генпрокуратуру и ФСБ.

После их проверки может быть принято решение о привлечении экс-гендиректора предприятия Азгата Ибрагимова к административной или уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В ведомстве добавили, что сейчас проводятся мероприятия по восстановлению деятельности завода. В частности, завершено исполнительное производство, длившееся более 10 лет, сняты аресты с имущества и продукции.

Как ранее писал NEWS.ru, хищения взрывчатки совершались на предприятии с ноября 2017-го по март 2019 года. Пропажа была обнаружена в ходе инвентаризации, которая проводилась новым гендиректором.