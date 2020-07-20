Масштабный пожар на свалке тушат в Ингушетии

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Покушение на заместителя министра внутренней безопасности Сомали Абдинасира Саида Музу совершено 18 июля в столице страны Могадишо. Сам чиновник не пострадал, однако ранения получили три человека.

Так, по данным сомалийской радиостанции Dalsan, неизвестные заложили у дороги мину, которая взорвалась через несколько секунд после того, как мимо неё проехал автомобиль замминистра. В то же время новостной портал...