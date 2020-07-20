Масштабный пожар на свалке тушат в Ингушетии

Пожар на несанкционированной свалке тушат в Крабулаке в Ингушетии. Площадь пожара составила три гектара.
О пожаре сообщает в Instagram Минприроды. Отмечается, что свалку тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Огонь засыпают глиной.
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Ситуацию со свалкой взял под личный контроль глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-служба МЧС Армении сообщила о продолжении борьбы с огнём на крупнейшей мусорной свалке Еревана. Она расположена в окраинном районе Нубарашен. По данным МЧС, общая площадь пожара составляет четыре гектара.
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