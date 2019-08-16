https://static.news.ru/photo/212aae3a-c01b-11e9-95ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ralph Kerpa/Global Look Press

Пострадавшие от употребления домашнего масла жители Ульяновской области заявили, что продукта у них больше нет, а его производство приостановлено. Об этом сообщила News.ru начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Диляра Хакимова.

Она пояснила, что ведомство будет проводить проверку постфактум. Образцов ядовитого масла в распоряжении экспертов нет. Доказать что-то можно будет только при помощи анализов биологического материала пострадавших.

Если бы это было производство, если это производилось большими партиями, а так сейчас все лежат, производства нет, и никто ничего не показывает. Доказуемая часть будет только по лабораторным исследованиям, — пояснила Хакимова.

Как ранее писал News.ru, Хакимова сообщила, что у всех пострадавших в результате употребления домашнего масла подозревают отравление неизвестным препаратом. Ядовитое вещество могло попасть в продукт на стадии обработки полей или во время морения семечек.