Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На территории города Ставрополя вандалы разгромили несколько арт-объектов, в том числе установленного на День города слона из яблок.

Об этом стало известно 22 сентября. Кроме того, злоумышленники сорвали все цветы с цветочной арки, с которой дети убрали всё сено. На разрушение слона из яблок у вандалов ушло несколько...