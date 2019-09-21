В Красноярске на площади более 1 тыс. кв. м горит кровля склада. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
По данным ведомства, загорелась крыша складского помещения, расположенного на улице Рокоссовского. В результате пожара никто не пострадал.
Пожару присвоен первый ранг, уточняет
Как ранее писал News.ru, ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии. ЧП произошло в ночь на воскресенье, 22 сентября, в садовом товариществе в Завьяловском районе республики.