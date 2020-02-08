В Адлерском районе Сочи произошёл пожар на цокольном этаже школы № 25. Его площадь составила 200 кв. метров. Эвакуация не потребовалась.
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании по адресу: ул. Ульянова, 55, поступил в 10:30. В 10:56 пожар был локализован.
По свидетельствам очевидцев, возгорание произошло в небольшом кабинете возле библиотеки, дым быстро распространился по всей школе,
Как писал NEWS.ru, пожар на первом этаже школы в Челябинске вынудил 1005 учеников и 79 учителей эвакуироваться из здания. Как выяснили сотрудники МЧС, в гардеробе загорелась верхняя одежда. Серьёзных последствий удалось избежать. Благодаря своевременному срабатыванию противопожарной сигнализации и грамотным действиям сотрудников образовательного учреждения в результате инцидента никто не пострадал.
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