https://static.news.ru/photo/c430c0d2-4b22-11ea-afe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Адлерском районе Сочи произошёл пожар на цокольном этаже школы № 25. Его площадь составила 200 кв. метров. Эвакуация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании по адресу: ул. Ульянова, 55, поступил в 10:30. В 10:56 пожар был локализован.

По свидетельствам очевидцев, возгорание произошло в небольшом кабинете возле библиотеки, дым быстро распространился по всей школе, передаёт Sochi24.tv.

Как писал NEWS.ru, пожар на первом этаже школы в Челябинске вынудил 1005 учеников и 79 учителей эвакуироваться из здания. Как выяснили сотрудники МЧС, в гардеробе загорелась верхняя одежда. Серьёзных последствий удалось избежать. Благодаря своевременному срабатыванию противопожарной сигнализации и грамотным действиям сотрудников образовательного учреждения в результате инцидента никто не пострадал.