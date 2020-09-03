Кровля пятиэтажного здания загорелась в Калуге

В Калуге загорелась кровля пятиэтажного здания. Людям удалось самостоятельно покинуть здание.
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В 12.08 поступило сообщение о загорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта, — рассказали в пресс-службе.
По данным источника, все находившиеся в здании люди покинули его самостоятельно.
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