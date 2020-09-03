Кровля пятиэтажного здания загорелась в Калуге

https://static.news.ru/photo/c12f1a72-edd5-11ea-867f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 40.mchs.gov.ru

В Калуге загорелась кровля пятиэтажного здания. Людям удалось самостоятельно покинуть здание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе МЧС РФ. По его данным, площадь возгорания составила 2,1 тыс. квадратных метров.

В 12.08 поступило сообщение о загорании кровли пятиэтажного кирпичного здания на улице Карла Либкнехта, — рассказали в пресс-службе.

По данным источника, все находившиеся в здании люди покинули его самостоятельно.

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