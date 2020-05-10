Конфликт со стрельбой в Стерлитамаке попал на видео

Жители микрорайона Лазурный в Стерлитамаке 10 мая стали свидетелями конфликта таксиста и мотоциклиста со стрельбой.
Инцидент произошёл у дома № 4 на улице Хвойная. На кадрах любительской съёмки видно, как мотоциклист стреляет в таксиста, а затем убегает от него. Далее водитель автомобиля подбегает к мотоциклу и начинает его пинать. За своего «железного коня» вступается владелец,
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Причина конфликта устанавливается.
Как писал NEWS.ru, в результате возникшей массовой драки на юге Казахстана, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек.
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