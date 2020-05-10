Конфликт со стрельбой в Стерлитамаке попал на видео

https://static.news.ru/photo/3733e8ea-92e8-11ea-806e-fa163e074e61_660.jpg Фото: multilisting.su

Жители микрорайона Лазурный в Стерлитамаке 10 мая стали свидетелями конфликта таксиста и мотоциклиста со стрельбой.

Инцидент произошёл у дома № 4 на улице Хвойная. На кадрах любительской съёмки видно, как мотоциклист стреляет в таксиста, а затем убегает от него. Далее водитель автомобиля подбегает к мотоциклу и начинает его пинать. За своего «железного коня» вступается владелец, передаёт портал sterlitamakcity.ru.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Причина конфликта устанавливается.

Как писал NEWS.ru, в результате возникшей массовой драки на юге Казахстана, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек.