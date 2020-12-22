Коммунальщики столицы могут отправиться под суд за замуровывание голубей

https://static.news.ru/photo/77c8feea-4463-11eb-a458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор столичной управляющей компании Сергей Головань может стать фигурантом уголовного дела. С его разрешения подрядная фирма заживо замуровывала голубей на верхних этажах многоквартирных домов на севере Москвы.

Управляющая компания обратилась к подрядчикам для проведения капитального ремонта зданий в районе Западное Дегунино. Требовалось обновить вентиляционные окошки над верхними этажами домов. В результате в одном из домов на Коровинском шоссе были заживо замурованы голуби и их птенцы. Они пять дней провели без пищи и воды. Жильцам дома удалось добиться от строителей освобождения птиц. Зоозащитники решили не добиваться возбуждения уголовного дела, поскольку продухи были открыты, но 17 декабря зоозащитники узнали, что их вновь заколачивают.

По словам местных защитников птиц, старшая по дому Куликова отказалась подписывать акт о приёме работ, пока продухи под крышей опять не будут замурованы. Из-за этого все рабочие остались бы без зарплаты, — рассказала журналистам издания «Ридуса» представитель Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Он пояснила, что техническая служба Фонда капитального ремонта дома получила разрешение на замуровывание продухов на основании объяснительной записки Голованя. В ней было указано, что голуби размножаются с февраля по октябрь, и строители будут выгонять птиц перед замуровыванием продухов. Зоозащитница подчеркнула, что люди были введены в заблуждение.

Любой орнитолог подтвердит, что синантропный сизый голубь в нашей полосе выводит потомство круглогодично, — объяснила Ильинская.

По её словам, строители не выгоняли голубей из продухов, и у зоозащитников есть подтверждающее это документы, они были предоставлены в соответствующие инстанции для возбуждения уголовного дела.

Начальник подрядной организации Файруз Савин рассказал, что жильцы верхних этажей жаловались на соседство с птицами, поскольку пернатые мешали людям спать. Жильцы рассказывали, что к некоторым в квартиры птенцы попадали через воздуховоды.

Тут столкновение двух: одни хотят, чтобы голуби там жили, другие просят их убрать. Но птицы не должны жить на чердаках таких, — заявил он.

В настоящее время зоозащитники подготовили документы для привлечения Голованя к ответственности по трём статьям: «Жестокое обращение с животными», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Служебный подлог».

Как писал NEWS.ru, ранее в Екатеринбурге зафиксировали массовую гибель голубей по неизвестным причинам. В Сети появилось видео, на котором видно, как птицы лежат без признаков жизни, другие уже почти не двигаются.