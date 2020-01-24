https://static.news.ru/photo/e6f1b404-4074-11ea-947a-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Лос-Анджелесе. На борту находились ещё четыре человека. Все они мертвы.

Авария произошла во время путешествия легенды баскетбола с друзьями. Причина крушения остаётся неизвестной. Брайант неоднократно летал на своём вертолёте на матчи NBA. Отмечается, что жена баскетболиста Ванесса Брайант и дочери находились дома. Они не пострадали, передаёт TMZ.

Коби был самым молодым игроком, которого приняли в сборную всех звёзд. Он стал пятым, кто преодолел рубеж в 30 тысяч очков за карьеру в NBA. До него это удавалось только Уилту Чемберлену, Кариму Абдул-Джаббаре, Карлу Мэлоуну и Майклу Джордану. Всю свою карьеру он провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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