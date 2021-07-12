Катер с пассажирами врезался в мост и затонул в Петербурге

Фото: СК РФ

ФСБ поделилась видео с задержанием Владимира Мирского, которого подозревают в тройном убийстве и нападении на полицейских. Мужчина оказал сопротивление и был ранен. Видеозапись опубликовали «Вести Воронеж».

На кадрах видно, как сотрудники УФСБ укладывают раненного в голову Мирского на носилки и обыскивают его. Мирского, закованного в наручники, увозит машина скорой помощи. Он был задержан в Подгоренском районе...