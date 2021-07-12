Катер с пассажирами врезался в мост и затонул в Петербурге
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:08, 18 сентября 2021
Фото: СК РФ
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Прогулочный катер с четырьмя пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По имеющимся данным, трое пострадавших доставлены в больницу.
По предварительным данным следствия, сегодня около 5 утра катер «Премьера» столкнулся с опорой и затонул у Кантемировского моста. Разлива нефтепродуктов не произошло, — уточнили в СК.
Как отмечается, на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Петербурге девять человек госпитализировали после происшествия с катером, который врезался в опору моста. Как известно, в конце Дудергофского канала в Санкт-Петербурге лодка не справилась с управлением и на скорости врезалась в стенку канала. После происшествия поисково-спасательная служба достала всех из воды и передала медикам. По результатам осмотра все были госпитализированы.