Карета врезалась в автомобиль у Троицкого собора в Петербурге

https://static.news.ru/photo/982fad26-4f5a-11eb-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге рядом с Троицким собором произошло необычное ДТП. На перекрёстке столкнулись карета и легковой автомобиль Kia. Инцидент произошёл в понедельник, 4 января, в 22:20.

В результате аварии никто не пострадал. У кареты вырвалась передняя подвеска, из-за чего вся кабина завалилась вперёд. У Kia оказался помят задний бампер справа. Очевидцы назвали аварию «чисто петербургским ДТП».

Как сообщает телеканал 78.ru, карета налетела на стоящую на светофоре иномарку. 43-летний наездник, гражданин Финляндии, перед аварией отвлёкся. Он пытался избежать столкновения и уйти на тротуар. Теперь ему придётся отвечать по закону за нанесённые автомобилю повреждения.

Как писал NEWS.ru, ранее жертвами ДТП в Подмосковье стали двое взрослых и ребёнок. Инцидент произошёл недалеко от города Луховицы вечером 1 января. По неустановленной причине Ford Focus, которым управлял 60-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. На месте умер водитель легкового автомобиля и семилетняя девочка, на следующий день в больнице скончалась супруга мужчины. В ДТП также пострадали водитель грузовика и четырёхлетняя сестра погибшей девочки.