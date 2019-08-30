https://static.news.ru/photo/d81ffd2e-cb75-11e9-807f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке.

Шлейф пепла распространился на юго-восток от вулкана, на пути его следования населённых пунктов нет, туристических групп в районе не зарегистрировано. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Как писал News.ru ранее, испытания универсального по своему размеру костюма для космонавтов провели в Исландии. Скафандр, который в будущем позволит людям свободно ходить по Красной планете, протестировали внутри действующего вулкана Гримсвотн на ледяной шапке Ватнаекюдль. Группа испытателей пережила несколько погодных катаклизмов и технических сбоев, но в целом миссию признали успешной.