https://static.news.ru/photo/6456b370-ccaa-11e9-841f-fa163e074e61_660.jpg Иван Вахрушин

Семнадцатилетний Иван Вахрушин скончался в Брянске после избиения сотрудником местной полиции. Об этом рассказали близкие молодого человека.

Трагедия произошла возле кафе в посёлке Локоть. Пьяный майор полиции напал на подростка у входа в заведение. От удара полицейского юноша упал прямо на бетонные ступени. Окровавленного Ивана экстренно госпитализировали в больницу. Врачи сообщили, что он впал в кому. Медики диагностировали у него внутричерепную гематому. За жизнь подростка боролись две недели,однако спасти его не удалось.

Майора арестовали на два месяца, а УМВД поспешило уволить его, не дожидаясь обвинительного приговора, передают « Брянские новости ».

Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Омской области завершило проверку по факту драки главы полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом столичного метрополитена. Сотрудник правоохранительных органов уволен.