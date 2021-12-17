Почти 80 тысяч человек остались без света и тепла в Якутии

Жители пяти районов Якутии остались без электричества из-за аварии в котельной. Число находящихся без света и тепла составило свыше 78 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства республики. Ситуацию осложняют сильные морозы, в некоторых районах республики температура опустилась ниже минус 50-ти градусов. В ряде районов введены веерные отключения электричества, при этом резервные источники питания есть везде.

Без света остались 83 населённых пункта, свыше 17 тыс. жилых домов, более 78 тыс. жителей, — информирует пресс-служба.

В региональном правительстве рассказали и о причинах инцидента.

На 221 опоре линии электропередачи «Майя-Чурапча» произошло натяжение провода и касание изоляции, — объяснил первый вице-премьер республики Якутия Дмитрий Садовников.

В сообщении также было сказано, что в обесточенных районах задействованы резервные источники питания, в них работают дизельные электростанции. Однако в связи с недостаточным количеством вырабатываемого электричества в некоторых районах введены веерные отключения энергии по несколько часов. На данным момент бригады энергетиков работают над устранением аварии.

Ранее сообщалось, что администрация Кочубеевского округа Ставрополья ввела режим повышенной готовности после возгорания газопровода. На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. без газоснабжения остались 20 населённых пунктов, 19,8 тысячи жителей, 10 котельных, которые запитывают пять школ и пять детсадов.