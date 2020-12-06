Иранское судно с грузом железа затонуло в Персидском заливе

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Иранское торговое судно с грузом железа на борту потерпело крушение на подходе к порту Умм-Каср (Ирак) в северной части Персидского залива.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Ирака, судно «Туран» затонуло в канале Хор-Абдулла, ведущем к порту. Министерский департамент морского контроля и управления заявил, что авария произошла «по техническим причинам».

Шесть членов экипажа «Турана» выжили, их спасли и доставили на берег катера береговой охраны, которые были недалеко от места крушения. Минтранс Ирака уверяет, что происшествие не повлияло на работу порта. Суда уходят в Персидский залив и проходят к портовым терминалам в штатном режиме, отметили в ведомстве.

3 ноября в Турции потерпел крушение прогулочный катер, на котором находились 32 туриста. ЧП произошло в 50 метрах от берега, судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи, после чего затонуло, передавал NEWS.ru. Погиб один человек — гражданин России. Остальных переправили на близлежащую отмель.