Иранское судно с грузом железа затонуло в Персидском заливе

Иранское торговое судно с грузом железа на борту потерпело крушение на подходе к порту Умм-Каср (Ирак) в северной части Персидского залива.
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Шесть членов экипажа «Турана» выжили, их спасли и доставили на берег катера береговой охраны, которые были недалеко от места крушения. Минтранс Ирака уверяет, что происшествие не повлияло на работу порта. Суда уходят в Персидский залив и проходят к портовым терминалам в штатном режиме, отметили в ведомстве.
3 ноября в Турции потерпел крушение прогулочный катер, на котором находились 32 туриста. ЧП произошло в 50 метрах от берега, судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи, после чего затонуло, передавал NEWS.ru. Погиб один человек — гражданин России. Остальных переправили на близлежащую отмель.