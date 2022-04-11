Интернет-мошенники выманили у жительницы Екатеринбурга 840 тысяч рублей

В Екатеринбурге местная жительница лишилась 840 тысяч рублей, попавшись на уловку интернет-мошенников, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД региона. По данным ведомства, 53-летняя женщина увидела рекламу в соцсетях о продаже акций компании «Газпром» и перечислила свои деньги на брокерский счёт. Обналичить средства она не смогла.

Пострадавшая, следуя указаниям в рекламе, ввела на сайте свои личные данные, после чего с ней связались «специалисты инвестиций».

Они убедили её установить на телефон соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить определённое количество собственных средств на брокерский счёт, — рассказали в УМВД.

Женщина на протяжении шести месяцев вносила средства на счёт. Она заподозрила неладное, когда у неё не получилось обналичить деньги, а «специалисты» перестали выходить на связь. После этого она поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В январе телефонные мошенники выманили у пенсионера из Саратова более 17 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка и полиции и сообщили, что у пожилого мужчины кто-то якобы пытается украсть деньги со счёта. Злоумышленники, чтобы «обезопасить» деньги, предложили мужчине перевести их на «безопасный счёт». При этом, как рассказал сам пострадавший, звонки поступали в течение месяца. Сразу же после того, как пенсионер перевёл средства мошенникам, те перестали выходить на связь.