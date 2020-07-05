Инспектор ДПС в Москве попался на взятке

https://static.news.ru/photo/075a0c9a-becf-11ea-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве инспектор ДПС попался на получении взятки от водителя. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения, установленной в патрульном автомобиле.

На записи запечатлён разговор полицейского с неизвестным мужчиной, в ходе которой инспектор на пальцах показал ему сумму взятки. После этого водитель положил на консоль несколько пятитысячных купюр, а сотрудник полиции забрал их, отдав ему права.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, речь идёт о старшем инспекторе ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Павле Гладченко. Он задержан. По факту взятки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

В пресс-службе главка МВД Москвы телеканалу заявили , что при установлении вины полицейского он будет уволен по отрицательным мотивам и понесёт наказание. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Журналисты издания «Апокриф» обнаружили на странице Гладченко в Instagram множество его фото с создателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым (в настоящее время находится под арестом) и предположили, что инспектор мог быть его неофициальным «осведомителем».

В столичной полиции напомнили гражданам об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Там отметили , что с начала 2020 года за дачу взятки сотрудникам ГИБДД задержаны 156 участников дорожного движения. В отношении 134 из них возбуждены уголовные дела.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудниками ФСБ за получение взятки в особо крупном размере был задержан следователь центрального аппарата СКР Руслан Миниахметов. Предполагается, что незаконное вознаграждение он получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но Генпрокуратура РФ впоследствии отменила соответствующее постановление. Следователю вернули удостоверение СКР.