Инспектор ДПС в Москве попался на взятке

В Москве инспектор ДПС попался на получении взятки от водителя. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения, установленной в патрульном автомобиле.
На записи запечатлён разговор полицейского с неизвестным мужчиной, в ходе которой инспектор на пальцах показал ему сумму взятки. После этого водитель положил на консоль несколько пятитысячных купюр, а сотрудник полиции забрал их, отдав ему права.
По сведениям телеканала РЕН ТВ, речь идёт о старшем инспекторе ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Павле Гладченко. Он задержан. По факту взятки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
В пресс-службе главка МВД Москвы телеканалу
Журналисты издания «Апокриф»
В столичной полиции напомнили гражданам об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Там
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудниками ФСБ за получение взятки в особо крупном размере был задержан следователь центрального аппарата СКР Руслан Миниахметов. Предполагается, что незаконное вознаграждение он получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но Генпрокуратура РФ впоследствии отменила соответствующее постановление. Следователю вернули удостоверение СКР.
Добавьте наши новости в избранные источники