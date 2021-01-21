Индонезия завершает поисковые работы на месте крушения Boeing

https://static.news.ru/photo/6398c81c-5bd6-11eb-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zulkarnain/XinHua/Global Look Press

Власти Индонезии объявили, что сворачивают поисковые операции в Яванском море в районе крушения авиалайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. О завершении поисков объявил министр транспорта страны Кариа Сумади.

Сегодня последний день операции, мы завершаем поиски, — цитирует министра ТАСС.

Индонезийский Boeing 737, следовавший из Джакарты в Понтианак, потерпел крушение днём 9 января. Спустя четыре минуты после взлёта самолёт пропал с радаров, он потерял до десяти тысяч футов высоты. По одной из версий, лайнер попал в зону сильной турбулентности. На его борту находились 65 человек, все они погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие приступило к расшифровке данных бортового самописца авиалайнера Boeing 737-524, разбившегося в Индонезии.

Согласно первым результатам, двигатели самолёта находились в исправном состоянии и работали без отклонений.