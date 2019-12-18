Самолёт Ил-76, у которого во время полёта отказал один из четырёх двигателей, успешно приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.
На борту воздушного судна, принадлежащего Научному лётно-исследовательскому институту, находились 13 человек.
После выработки топлива Ил-76 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет, — сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, самолёт был заправлен 50 тоннами топлива,
Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны РФ попросило представить экипаж к госнаградам командование лётчиков, посадивших бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем. Самолёт, у которого отказал один из двигателей, удалось успешно посадить на грунт вдали от населённых пунктов. Лётчики при аварийном приземлении не пострадали и смогли самостоятельно выбраться из кабины.
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