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Мать мальчика, которого в наказание ставили коленями на гречку, изъявила желание сама воспитывать сына. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Степкина.

18 декабря состоялась встреча с матерью ребёнка Алиной Юмашевой. В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объёме по содержанию и воспитанию ребёнка, — цитирует её ТАСС....