«Идеальный ребёнок»: мать пермского стрелка рассказала на допросе о сыне

В Сети появились выдержки из допроса матери студента Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. Женщина заявила, что у неё был «идеальный ребёнок». Об этом пишет Life Shot. При задержании молодой человек был ранен, а затем госпитализирован. Уточняется, что он находится в тяжёлом состоянии.

Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было, — сказала она.

Мать Бекмансурова уточнила, что юноша очень любил животных и интересовался историей. В частности, студент нередко читал про Сирию, где служил его отец. По её словам, парень практически постоянно находился дома, был необщительным и не любил других людей, предпочитая общаться только с определённым кругом лиц. Также он недавно удалил свою страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее, в пришлом году, в Интернете он заказал военную каску зелёного цвета. Кажется, она была времён ВОВ, — добавила женщина.

Она уточнила, что студент не рассказывал о цели покупки. Летом он перекрасил каску в чёрный цвет. Юноша хорошо учился в школе и часто играл в компьютерные игры. Бекмансуров мечтал стать военным, однако из-за астмы не мог этого сделать, поэтому поступил в Пермский государственный национальный исследовательский университет на юридический факультет по специальности «судебная экспертиза».

Мне кажется, сына с детства интересовала тема оружия, он часто разговаривал на эту тему с отцом. Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил, — подчеркнула мать стрелка, отметив, что была против этой затеи.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее преподаватель истории в Пермском государственном национальном исследовательском университете Олег Сыромятников объяснил, почему продолжил вести лекцию, даже когда узнал о стрельбе в здании вуза.