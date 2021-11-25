«Хлопок, а не взрыв»: что известно об аварии на шахте «Листвяжная»

Следственный комитет завёл уголовное дело после аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, которую в ведомстве назвали «задымлением». Инцидент на глубине 250 метров стал причиной гибели по более десятка рабочих, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Всего на момент возгорания под землёй находилось немногим менее 300 горняков. Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли, либо неисправность оборудования. NEWS.ru узнал подробности о ЧП, а также о самом предприятии.

«Узнать о состоянии невозможно»

Инцидент произошёл 25 ноября около 8:35 по местному времени (4:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта „Листвяжная“» в городе Белово Кемеровской области. В этот момент, по данным регионального управления СК, в штреке было 115 горнорабочих, всего, по данным МЧС под землёй находились 285 человек. Эвакуация горняков продолжается.

МЧС России/ТАСС

По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении СК.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку «исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности». Президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кемеровскую область. На место аварии выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, также там работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России.

Как сообщает администрация региона, по состоянию на 12:00 мск, 11 человек погибли , на поверхность подняты 239 человек, под землёй остаются 46 горняков. По словам Цивилёва, спасатели пытаются добраться до точки на глубине 400 метров. Он уверяет, что сильного задымления в шахте нет. Система связи в «Листвяжной» не работает, поэтому узнать о состоянии 48 горняков пока невозможно, пишет Baza.

Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com/Global Look Press

Как рассказал NEWS.ru председатель Независимого профсоюза горняков России (НПГ) Александр Сергеев, судя по поступившей информации, в «Листвяжной» произошла не очень серьёзная авария, подобная той, что в 2016 году случилась на шахте «Северная» в Воркуте. Поэтому у оставшихся в забое шахтёров есть шанс выжить.

Скорее всего здесь был хлопок, а не взрыв (быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов, способных разрушать конструкции или установки. — NEWS.ru), после чего загорелась угольная пыль, затем по всем выработкам пошёл угарный газ, от которого пострадали большинство шахтёров. Но раз под землю спустились спасатели, то газовая ситуация не опасная, задымлённость слабая. Сейчас они где-то половину выработок обследовали, и если в дальних штреках есть специальные изолированные спасательные боксы, которые обязаны были устанавливать в обязательном порядке, то надежда [на то, что оставшиеся под землёй горняки живы] есть. Александр Сергеев председатель Независимого профсоюза горняков России председатель Независимого профсоюза горняков России

Всего в больницы доставлено 43 пострадавших. Четверо — в тяжелом состоянии, 39 — лёгкой и средней тяжести. По данным Mash, в реанимации находятся трое рабочих, остальных госпитализированы в больницы городов Белово, Кемерово и Ленинска-Кузнецкого. Многие пострадавшие отравились продуктами горения или газом.

Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

В феврале 2020 года Ростехнадзор выявил 18 нарушений промышленной безопасности на шахте «Листвяжная», следует их материалов единого реестра проверок. В частности, ведомство обнаружило , что на шахте нет непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима. Кроме того, инспекция показала, что некоторые участки шахты не были оборудованы средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.

Примечательно, что последняя проверка на шахте «Листвяжная» проводилась за день до аварии Инспекцией государственного строительного надзора Кузбасса. Нарушений вчера не выявили . До этого компанию проверяли в апреле представители Сибирского управления Ростехнадзора. В ходе инспекции в частности обнаружилась неисправность дверей вентиляционного сооружения, отсутствие доступа к пожарооросительному трубопроводу, планов эвакуации людей. В результате к административной ответственности привлекли 14 человек.

«Не погибать, а работать»

Это не первая авария на «Листвяжной». Так, 28 октября 2004 года на предприятии произошёл взрыв, в результате которого 13 рабочих погибли, двое получили ранения, ещё 21 человек проходил лечение после отравления газом. Трагедия 17-летней давности нанесла предприятию ущерб в размере более 27 млн рублей. В октябре 2006 года суд города Белово приговорил к лишению свободы условно на сроки от двух до трёх лет девятерых инженерно-технических работников по уголовному делу о гибели горняков. Они обвинялись по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как рассказал NEWS.ru глава НПГ Александр Сергеев, с нарушениями техники безопасности на угольных шахтах приходится сталкиваться «достаточно часто». Но как правило они «не такие существенные и из ряда вон выходящие, как сейчас». По мнению профсоюзного лидера, за последние годы таких инцидентов стало меньше из-за ужесточения контроля за техникой безопасности со стороны Ростехнадзора, а также введения «серьёзных штрафы для старших и средних сотрудников горного надзора, потому что там обычно происходят „нескладушки“».

Коллега Сергеева, заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов отмечает, что «ненормальные ситуации» в угольной отрасли возникают из-за того, что её работники постоянно находятся «в потенциально опасных условиях». На любых шахтах должны выполняться определённые мероприятия, касающиеся безопасности труда. Но соблюдались ли они на «Листвяжной», говорить рано, пока идёт ликвидация последствий аварии.

Нельзя сказать, что эта шахта какая-то особенная. Назвать её суперблагополучной нельзя, но и не сказать, что там были из ряда вон выходящие нарушения. Это обычное предприятие, находящееся в зоне внимания всех. Хотя вопросы к безопасности у нас возникают, потому что власть имущие говорят: «Хорошо, что законодательство меняется, становится меньше надзора». Мы думаем, что, наверное, в вопросах безопасности так себя вести не совсем правильно. Мы туда идём не погибать, а жить и работать. Рубен Бадалов заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков

С 2011 года шахта «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь», которая в свою очередь входит в крупный бизнес холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), объединяющий помимо угольных разрезов, машиностроительные заводы, предприятия по производству азотных удобрений, строительные, сельскохозяйственные, ликёроводочные, энергетические и торговые компании, а также СМИ в Кемеровской области и Алтайском крае.

Максим Киселев/ТАСС