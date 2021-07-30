Поезд столкнулся с грузовиком в Калужской области

Поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры в вагонах не пострадали, передаёт РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Водитель автомобиля погиб.

Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер — Москва. На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идёт эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с составом столкнулся цементовоз.

Накануне три автомобиля столкнулись у Антониево-Дымского монастыря в Ленинградской области. В ДТП погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения. Авария произошла в Бoкситогорском районе в деревне Дыми. Oчевидцы сообщают, что две машины оказались попросту смяты. Погибшей в ДТП женщине было 44 года. Среди пострадавших оказался пятилетний ребёнок.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы водитель автомобиля BMW сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у неё ушибы конечностей.