Грузовик со щёлочью попал в ДЩТП в Подмосковье

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В Московской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате произошёл разлив свыше 1,2 тысячи литров щёлочи.

Грузовики МАЗ и MAN столкнулись в районе 115-го километра трассы А-108. Оба они съехали в кювет. Пострадали водители обеих машин, но травмы у них не тяжёлые.

Щёлочь разлилась рядом с проезжей частью на площади 15 кв.м. Устранением разлива занимаются сотрудники «Центравтомагистрали». Движение на месте ДТП восстановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге загорелся грузовик, перевозивший дихлоризоциануровую кислоту. В результате инцидента никто не пострадал.