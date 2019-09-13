В Наро-Фоминском районе грузовой автомобиль снёс пешеходный мост.
Авария произошла на втором километре трассы А-107, грузовик марки DAF задел несущую конструкцию сооружения, вследствие чего мост упал, передаёт АГН «
В результате инцидента никто не пострадал, на трассе перекрыто движение в обе стороны.
Ранее News.ru писал, что тепловоз въехал в легковой автомобиль ВАЗ-21099 на железнодорожном переезде в Дагестане. В результате инцидента пострадали люди, сейчас они доставлены в центральную городскую больницу Махачкалы.