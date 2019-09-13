https://static.news.ru/photo/04279110-d5e0-11e9-b66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

В Наро-Фоминском районе грузовой автомобиль снёс пешеходный мост.

Авария произошла на втором километре трассы А-107, грузовик марки DAF задел несущую конструкцию сооружения, вследствие чего мост упал, передаёт АГН « Москва ».

В результате инцидента никто не пострадал, на трассе перекрыто движение в обе стороны.

Ранее News.ru писал, что тепловоз въехал в легковой автомобиль ВАЗ-21099 на железнодорожном переезде в Дагестане. В результате инцидента пострадали люди, сейчас они доставлены в центральную городскую больницу Махачкалы.