Укравшие 80 плиток шоколада из супермаркета в Петербурге попали на видео

https://static.news.ru/photo/9218cd20-8875-11ea-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События/vk.com

Полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Двое мужчин 25 апреля украли из супермаркета 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет. О преступлении в полицию заявила директор магазина, расположенного по улице Егорова, дом № 25.

Как сообщают «Невские Новости», при осмотре автомобиля злоумышленников стражи порядка обнаружили множество товаров: шампуни, конфеты, масло, сыры. Задержанные не смогли пояснить их происхождение. Решается вопрос о заключении мужчин под стражу.

NEWS.ru писал, что житель Петербурга выстрелил в грудь сыну из самодельного оружия. По данным полиции, 83-летний мужчина сделал это без причины. Пострадавший выжил.