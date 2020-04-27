Укравшие 80 плиток шоколада из супермаркета в Петербурге попали на видео

Полицейские в Петербурге задержали грабителей, унёсших из супермаркета около 100 шоколадных плиток. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Двое мужчин 25 апреля украли из супермаркета 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет. О преступлении в полицию заявила директор магазина, расположенного по улице Егорова, дом № 25.
Как
NEWS.ru писал, что житель Петербурга выстрелил в грудь сыну из самодельного оружия. По данным полиции, 83-летний мужчина сделал это без причины. Пострадавший выжил.
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