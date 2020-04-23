Готовившего нападение на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров

https://static.news.ru/photo/228ba09e-853d-11ea-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Подростка, готовившего нападение на школу в Тюменской области, по решению суда отправили в психиатрический стационар.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, юноше предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

О его задержании стало известно 22 апреля. Как писал NEWS.ru, он готовил вооружённое нападение на школу в Тюменской области. При задержании у него нашли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа. Кроме того, силовики изъяли аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».