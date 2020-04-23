Готовившего нападение на школу в Тюмени поместили под надзор психиатров

Подростка, готовившего нападение на школу в Тюменской области, по решению суда отправили в психиатрический стационар.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, юноше
О его задержании стало известно 22 апреля. Как писал NEWS.ru, он готовил вооружённое нападение на школу в Тюменской области. При задержании у него нашли гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа. Кроме того, силовики изъяли аммиачную селитру, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».
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