«Гнал как ненормальный»: очевидец рассказала о ДТП с четырехлетней девочкой Сбивший насмерть четырехлетнюю девочку в Угличе водитель остался на месте аварии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 8 июня в Угличе водитель машины на скорости сбил четырехлетнюю девочку, переходившую дорогу вместе с семьей, рассказала NEWS.ru очевидица происшествия. По ее словам, ребенок от полученных травм скончался на месте. Очевидица добавила, что водитель сразу после аварии затормозил и вышел из машины.

Произошло это вчера около 8 вечера. Мужчина гнал как ненормальный и сбил семью с маленьким ребенком. Двух женщин отбросило, а девочка попала под удар и умерла на месте. Ее вещи так и остались разбросаны на улице — кепка, ботиночек. Водитель сразу после аварии затормозил и вышел из машины. Очевидцы вызывали полицию и скорую. Там нерегулируемый переулок, светофоров нет, — рассказала женщина.

Против лихача завели уголовное дело. В пресс-службе СУ СКР по Ярославской области сообщили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее женщина 1960 года рождения за рулем автомобиля Nissan Tiida переехала своего мужа на улице Калинина в Ачинске в Красноярском крае, перепутав педали. От полученных травм мужчина 1955 года рождения скончался до приезда скорой. Отмечается, что мужчине стало плохо, после чего он вышел из машины, а взволнованная жена покинула салон вслед за ним, забыв поставить автомобиль на ручник. Когда транспорт покатился, женщина вернулась за руль, но перепутала педали и задавила мужа.