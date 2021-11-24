Главу полиции Долгопрудного задержали за переправку индусов в США

Начальника полиции Долгопрудного Карена Севикяна задержали за переправку в США граждан Индии. Как сообщает MK.RU, подполковника подозревают в организации вместе с соучастниками нелегального выезда через Мексику семерых индусов. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Севикян вместе с сообщниками помогал получать гражданам Индии в России визы и билеты для переезда в США. В частности, иностранцам за деньги помогали избегать проверок, искали им временное жильё, оформляли поддельные визы на право въезда в другие государства и помогали вылететь. Таким способом им удалось отправить транзитом через Шереметьево двух человек, после чего попались на переброске ещё пятерых граждан.

38-летний Севикян возглавил отдел полиции в Долгопрудном в 2017 году. До этого, когда он был главой Пушкинского отдела, Севикян проходил свидетелем по делу об исчезновении крупного бизнесмена Алексея Пылина. Предприниматель из Мытищ до своего исчезновения занимался, по предварительным данным, обналичиванием средств. Последний раз его видели на станции Правда Пушкинского района, когда он садился на электричку Сергиев-Посад — Москва. 14 сентября 2019 года сообщалось, что сотрудники СКР и управления собственной безопасности МВД России провели обыски в кабинете и квартире Севикяна.