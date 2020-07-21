Глава МВД Украины сообщил о контакте с захватчиком в Луцке

https://static.news.ru/photo/d3f15836-cb58-11ea-be79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Плохой/twitter.com

В настоящее время правоохранители наладили контакт с террористом по прозвищу Максим Плохой, который захватил автобус в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, находящийся на месте событий.

По словам министра, пресса должна будет уйти. Глава силового ведомства попросил представителей СМИ быть аккуратнее в комментариях, ведь террорист пользуется смартфоном и видит все комментарии. Поэтому журналистам стоит понимать, что можно и что нельзя сейчас говорить и писать, чтобы не навредить заложникам.

Как сообщил Аваков, захваченные люди в автобусе находятся в нормальном состоянии. Министр выразил надежду на то, что в скором времени ситуация разрешится.

Кроме того, Аваков опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что Плохой ранее лечился в психиатрической клинике.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Когда к месту приехали полицейские, мужчина произвёл два выстрела в их сторону и бросил гранату, она не сдетонировала. Взрывотехники её недавно обезвредили.

Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.

Также террорист связался с главредом украинского портала «Цензор.нет». Он требует, чтобы все журналисты приехали к месту захвата автобуса. Также он хочет публикации в СМИ всех требований, изложенных в его обращении.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Личности некоторых из них уже установлены. Ранее в полиции говорили о 20 захваченных пассажирах.

Площадь с автобусом оцеплена, её контролируют снайперы. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

Как ранее писал NEWS.ru, в центре Луцка, где вооружённый мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, прогремели три взрыва. Очевидцы рассказывают, что в воздухе виднелись вспышки зелёного цвета, однако дыма не было.