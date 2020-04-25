Глава Минздрава Ростовской области угодила в больницу с заседания оперштаба

Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская попала в реанимацию с сердечным приступом. Ей стало плохо во время заседания оперативного штаба по коронавирусу.
У министра диагностировали ярко выраженную стенокардию. Её поместили в областную клиническую больницу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба назначил и.о. министра здравоохранения региона Бориса Александрова. Заместителями руководителя ведомства стали Елена Бударина и Елена Канева.
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