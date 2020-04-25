Глава Минздрава Ростовской области угодила в больницу с заседания оперштаба

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Шквальный ветер сорвал крышу рынка в городе Камбарка (Удмуртия). Под обломками конструкции погиб проходивший мимо мужчина.

Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике. Личность погибшего устанавливается. Следователи проводят опрос свидетелей и осматривают место происшествия. В ликвидации последствий ЧП на рынке принимают участие 27 сотрудников экстренных...