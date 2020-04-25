Происшествия

Глава Минздрава Ростовской области угодила в больницу с заседания оперштаба

00:24, 26 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская попала в реанимацию с сердечным приступом. Ей стало плохо во время заседания оперативного штаба по коронавирусу.

У министра диагностировали ярко выраженную стенокардию. Её поместили в областную клиническую больницу, пишет издание Don24. На данный момент состояние главы ростовского Минздрава стабилизировано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба назначил и.о. министра здравоохранения региона Бориса Александрова. Заместителями руководителя ведомства стали Елена Бударина и Елена Канева.

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