Галкин прояснил слухи о связи с задержанным директором суррогатного центра

https://static.news.ru/photo/ab50fc7a-c7a6-11ea-82e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин прокомментировал сообщения о сотрудничестве с главой Европейского центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, который был задержан по громкому делу о торговле людьми. Сообщалось, что телеведущий с Примадонной якобы обращался к мужчине для подбора суррогатной матери для вынашивания детей.

Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника «Мать и дитя» Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком, — заявил он в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

В данное время 53-летний Мельников находится в спецбольнице под конвоем. Последний раз он выходил на связь 13 июля около полуночи. После этого его, вероятно, задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Вечером 15 июля к нему была вызвана бригада скорой помощи из-за обострения хронического заболевания. Мельникова госпитализировали в 20-ю горбольницу.

В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир посёлка ВНИИССОК обнаружили тело новорождённого от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребёнка стал синдром внезапной смерти новорождённого.

Между тем 23 июня в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять детей в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, малышей направили в больницу.

Следственный комитет РФ инициировал проверки компаний, занимающихся программой суррогатного материнства. 16 июля стало известно о задержании троих фигурантов дела: Кирилла Анисимова, Владислава Мельникова и Романа Емашева. Четвёртую обвиняемую Татьяну Блинову поместили под домашний арест, писал NEWS.ru.