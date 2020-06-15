СМИ: Галаев тщательно готовился к стрельбе по полицейским

https://static.news.ru/photo/93e66a86-af44-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стрелок Ратмир Галаев тщательно готовился к нападению на полицейских. В его квартире найдены доказательства.

Так, сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить на его компьютере множество видеороликов с нападениями на полицию. Также была найдена тетрадка, в которой Галаев просил дать ему силы «для мести и смерти», передаёт Telegram-канал 112.

Стрельба началась сегодня у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили таксиста для проверки документов. Однако мужчина, который проходил мимо, неожиданно открыл по ним огонь. Полицейские были ранены. Медики оценили их состояние как тяжелое. Нападавший находился под действием наркотиков.

Как информировал NEWS.ru, после стрельбы движение на Ленинском проспекте было перекрыто. Полиция рекомендовала объезжать этот участок по улице 26-ти Бакинских комиссаров. На данный момент оно восстановлено.