https://static.news.ru/photo/ffa99d1e-6044-11ea-b935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Segerer/www.imago-images.de/Global Look Press

Итальянский футбольный арбитр Антонио Мартиньелло убегал от преследовавших его сотрудников полиции и погиб, попав под поезд. Тело 31-летнего мужчины правоохранители обнаружили на железнодорожных путях.

Полиция должна была арестовать судью, который нарушил правила домашнего ареста. Ранее Мартиньелло был обвинён в преследовании бывшей возлюбленной, за что в его отношении суд избрал указанную меру пресечения. Сотрудники правопорядка пришли арестовывать судью к нему домой. Однако мужчина отказался выходить и запер все двери на замки. Полиции пришлось вызвать пожарных, чтобы с их помощью попасть в дом к арбитру и арестовать его.

Однако Мартиньелло в это время уже успел убежать через окно. Немногим позже его тело было обнаружено на железнодорожных путях. Он попал под поезд в попытке скрыться от наказания, сообщает издание ll Resto del Carlino.

Как ранее писал NEWS.ru, 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах погибла под колёсами поезда.