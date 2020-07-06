ФСБ в Крыму задержала шесть подозреваемых в терроризме человек

https://static.news.ru/photo/70af8f16-c02e-11ea-a7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На территории Крыма силовики задержали шесть человек, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом журналистам 7 июля сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Ранее сотрудникам СМИ стало известно, что в нескольких районах полуострова, в том числе и в Алуште, проходят обыски у сторонников террористической группировки. По каждому из адресов выезжали юристы.

Проведены обыски. Задержаны шесть человек по подозрению в участии «Хизб ут-Тахрир». Обыски провели сотрудники Федеральной службы безопасности и Центра по противодействию экстремизму, — приводит слова Курбединова РИА Новости.

«Хизб ут-Тахрир» запрещена в целом ряде стран. Деятельно террористов в РФ попала под запрет в 2003 году. Цель участников группировки состоит в свержении немусульманских правительств для достижения «Всемирного исламского халифата».

3 июля сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии пятерых членов запрещённого в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Экстремистов задержали по месту жительства. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и мобильные телефоны.

Задержанные занимались активной пропагандой радикальной идеологии и вербовкой новых сторонников. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистской деятельности и участия в ней (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия никогда не сотрудничала с запрещённым на территории РФ движением «Талибан», у истоков этого движения стояли Соединённые Штаты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.