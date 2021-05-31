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Экс-главу «Открытой России» Пивоварова задержали в аэропорту Петербурга

01:05, 01 июня 2021
Андрей Пивоваров Андрей Пивоваров Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший директор иностранной неправительственной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации, сообщает РЕН ТВ.

Экс-главу организации допросят по делу о пропаже донатов, отправленных организации Навального ФБК (организация внесена в список иноагентов). На данный момент статус задержанного не определён.

Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар, о чём сообщила его адвокат Елена Бородина. Дело о деятельности нежелательной организации возбудило краевое СУ СКР.

Уголовное дело по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации» возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар, — уточнила адвокат.

Как сообщалось ранее, общественная организация «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) объявила о самоликвидации. Как заявил исполнительный директор Андрей Пивоваров, такое решение руководство приняло для защиты сотрудников от преследования.

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