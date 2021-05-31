Экс-главу «Открытой России» Пивоварова задержали в аэропорту Петербурга

Бывший директор иностранной неправительственной организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации, сообщает РЕН ТВ.
Экс-главу организации
Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар, о чём сообщила его адвокат Елена Бородина. Дело о деятельности нежелательной организации возбудило краевое СУ СКР.
Уголовное дело по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации» возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар, — уточнила адвокат.
Как сообщалось ранее, общественная организация «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) объявила о самоликвидации. Как заявил исполнительный директор Андрей Пивоваров, такое решение руководство приняло для защиты сотрудников от преследования.