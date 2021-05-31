Экс-главу «Открытой России» Пивоварова задержали в аэропорту Петербурга

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по факту опрокидывания батута с детьми в Барнауле. Расследование будет проводиться по статье о халатности, сообщает Пятый канал.

Обе девочки, пострадавшие при падении батута, находятся в реанимации. Детей отбросило на трамвайные рельсы, когда обрушилась конструкция. У одной из девочек — травмы головы, живота и лёгких, она подключена к...