Медики в Ленинградской области госпитализировали в тяжёлом состоянии двухлетнего малыша с острым отравлением оксибутиратом.
В квартире, где жил пострадавший, полицейские нашли пластиковую бутылку с жидкостью светлого цвета. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт
По воздействию на организм оксибутират натрия сравним с алкоголем. В малых дозах его используют в качестве стимулирующего вещества посетители ночных клубов. В России препарат включён в список психотропных веществ, оборот которых ограничен.
Ранее News.ru писал, что двухлетняя девочка насмерть отравилась метадоном в Петербурге. По предварительным данным, сильнодействующий наркотик употреблял её отец. Молодой человек после очередной дозы смахнул частицы вещества на пол кухни, затем они попали в организм ребёнка при невыясненных обстоятельствах. 27-летний подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.