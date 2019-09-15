https://static.news.ru/photo/dd5e2f7a-d798-11e9-950d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медики в Ленинградской области госпитализировали в тяжёлом состоянии двухлетнего малыша с острым отравлением оксибутиратом.

В квартире, где жил пострадавший, полицейские нашли пластиковую бутылку с жидкостью светлого цвета. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

По воздействию на организм оксибутират натрия сравним с алкоголем. В малых дозах его используют в качестве стимулирующего вещества посетители ночных клубов. В России препарат включён в список психотропных веществ, оборот которых ограничен.

Ранее News.ru писал, что двухлетняя девочка насмерть отравилась метадоном в Петербурге. По предварительным данным, сильнодействующий наркотик употреблял её отец. Молодой человек после очередной дозы смахнул частицы вещества на пол кухни, затем они попали в организм ребёнка при невыясненных обстоятельствах. 27-летний подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.